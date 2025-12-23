СБУ раскрыла детали спецоперации в Новороссийске: как обезвредили российский Sea Dragon

Российский самолет (иллюстративное фото)

Служба безопасности Украины обнародовала ранее неизвестные подробности спецоперации в порту Новороссийска, ключевым этапом которой стало выведение из строя российского разведчика Ил-38Н. Нейтрализация этого воздушного судна позволила морским дронам беспрепятственно добраться до цели и успешно поразить подлодку класса «Варшавянка».

Об этом сообщили в СБУ.

Как сообщили в СБУ, подготовку к подрыву субмарины осуществляли сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ. Они установили, что модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н, известный как Sea Dragon, был единственным бортом такого класса в Черном море, способным обнаруживать подводные беспилотники Sub Sea Baby.

«Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подлодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Примерная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США», — отметили в СБУ.

Для поражения цели СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва. Снаряд взорвался непосредственно над самолетом и выпустил две тысячи поразительных элементов, которые прошили отсек с основным радиолокационным оборудованием и повредили двигатель.

«Выведение этого противолодочного самолета из строя обеспечило успешное выполнение основной части спецоперации — подрыв субмарины класса „Варшавянка“», — отметили в СБУ.

Отмечается, что обнародованные кадры успешной атаки продемонстрировали реальное состояние защищенности стратегических объектов РФ, существенно отличающееся от официальных отчетов российского министерства обороны.

Напомним, дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно аннексированном Крыму. Ориентировочная стоимость уничтоженных самолетов — около 70 млн дол.

Ранее сообщалось, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30. Спецоперацию Главного управления разведки Минобороны Украины реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.