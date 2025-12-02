Убийства Фарион и Парубия: СБУ разоблачила британского шпиона, который может быть причастен к преступлениям

СБУ / © СБУ

Контрразведка СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачила и арестовала гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, по данным следствия, занимавшегося разведывательно-диверсионной деятельностью в пользу спецслужб России.

Об этом пишет "РБК-Украина".

По данным источников РБК-Украина в СБУ, Росс Катмор прибыл в Украину в 2024 году, имея боевой опыт , приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке. Он исполнял роль инструктора, помогая в обучении военнослужащих ВСУ.

Однако следствие считает, что Катмор использовал свою позицию и опыт для разведывательно-диверсионной деятельности в пользу врага.

Задержанный, гражданин Британии, арестован и находится под стражей.

Собеседник отметил, что Росс Катмор подозревается в причастности к ряду громких преступлений. По версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для «целевых убийств» в Украине.

В частности, есть основания полагать, что британский агент завозил и распределял оружие, которым были убиты известные украинские деятели:

Демьян Ганул

Ирина Фарион

Андрей Парубий

Напомним, в Черкасской области разоблачен идейный «крот» РФ , который наводил ракеты на свою воинскую часть и отказался от «вознаграждения», которые предлагали россияне.