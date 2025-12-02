- Дата публикации
Убийства Фарион и Парубия: СБУ разоблачила британского шпиона, который может быть причастен к преступлениям
Британский шпион мог завозить и распределять огнестрельное оружие для резонансных целевых убийств в Украине.
Контрразведка СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачила и арестовала гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, по данным следствия, занимавшегося разведывательно-диверсионной деятельностью в пользу спецслужб России.
По данным источников РБК-Украина в СБУ, Росс Катмор прибыл в Украину в 2024 году, имея боевой опыт , приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке. Он исполнял роль инструктора, помогая в обучении военнослужащих ВСУ.
Однако следствие считает, что Катмор использовал свою позицию и опыт для разведывательно-диверсионной деятельности в пользу врага.
Задержанный, гражданин Британии, арестован и находится под стражей.
Собеседник отметил, что Росс Катмор подозревается в причастности к ряду громких преступлений. По версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для «целевых убийств» в Украине.
В частности, есть основания полагать, что британский агент завозил и распределял оружие, которым были убиты известные украинские деятели:
Демьян Ганул
Ирина Фарион
Андрей Парубий
