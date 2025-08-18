- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 2 мин
СБУ разгромила пророссийские сети, которые кремль создавал десятки лет, - эксперт о разоблачении сетки Медведчука
СБУ уничтожает пророссийские сети, которые кремль создавал десятки лет
Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети, на создание которых кремль потратил миллиарды долларов.
Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко .
Эксперт обращает внимание на недавние показания задержанного медведчуковца Кирилла Молчанова, сдавшего целую сетку своих соратников. "Молчанов был топ-пропагандистом россиян. Он напрямую общался с руководством фсб, организовывал акции в ЕС на деньги кремля. Но все это предателю никак не помогло. Медведчуков, по всей видимости, сливает "всех своих". Уверен, что в его показах всплывает очень много интересного", - пишет полет.
Экс-нардеп подчеркивает, что СБУ не дает расшатать информационное поле в стране. "Путин вкладывает огромные силы и средства в такие действия. В последнем интервью Василий Малюк даже назвал цифру выделенную кремлем: 4 миллиарда долларов! Все эти деньги пошли на информационные атаки против нашего государства. Однако глобально ничего не изменили. СБУ ситуацию переломила и лишила россию ключевых рычагов влияния", - акцентирует эксперт.
"От показаний Молчанова у многих российских агитаторов произошла истерика. Ведь если достали за пределами страны такого топового медведчуковца, то рано или поздно доберутся и до них. Кто-то из агентов кремля сегодня сидит в Вене, кто-то в Испании, кто-то в москве. Но Молчанов показал, что путь из некоторых" резюмирует Черненко.
Напомним ранее стало известно, что СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука, которые по заданию России проводят информационные атаки по Украине: показы на них дал задержанный Молчанов.