- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 3 мин
СБУ разоблачила 12 пособников Медведчука, которые проводят информационные атаки по Украине: список
Показы на «информационных диверсантов» дал Кирилл Молчанов, которого весной задержали в Польше и сейчас находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.
СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука, которые по заданию РФ проводят информационные атаки по Украине: показания на них дал задержанный Кирилл Молчанов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.
«Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на информационных диверсантов ФСБ РФ, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками по Украине. Речь идет о 12 участниках организованной преступной группы под названием „Другая Украина“, которая функционирует в Москве под видом общественного объединения», — говорится в сообщении.
СБУ собрала показания на этих фигурантов из разных источников, включая показания «политического эксперта» из медийного пула Медведчука Кирилла Молчанова, которого весной этого года задержали в Польше и сейчас находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.
Как установило расследование, Кирилл Молчанов работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. В рамках уголовного производства установлено, что одним из его «прямых контактов» был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.
По указанию оккупантов Молчанов и его «коллеги» занимались оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.
Более того, сам Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.
По материалам дела, руководил этой деятельностью лично Виктор Медведчук. В частности, он согласовал создание организации «Другая Украина» непосредственно с Путиным, после чего глава Кремля поручил ФСБ координировать этот проект.
Затем Медведчук собственноручно сформировал «штат» прокремлевского объединения, в которое вошли топменеджмент и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа. Большинство из них уехало в РФ в начале полномасштабной войны.
По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Телеграмм-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор кремля Голос Европы (Voice of Europe), в отношении которого, благодаря сотрудничеству СБУ и правоохранителей Чехии, в 2024 году ЕС ввел санкции.
После выхода таких сообщений, их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах.
Также установлено, что Медведчук лично занимается финансированием преступной организации и для этого тесно взаимодействует с администрацией Путина и правительственными структурами России.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении скрывающихся в России Медведчуку и его «подчиненным». Среди них:
Денис Жарких
Артем Марчевский
Роман Коваленко
Руслан Калинчук
Яков Таксюр
Юрий Дудкин
Руслан Коцабо
Наталья Хорошевская
Богдан Гиганов
Олег Ясинский
Александр Лазарев
Преступления фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные в составе организованной преступной группы);
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ч. 3 ст. 161 (нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные в составе организованной преступной группы);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное в составе организованной преступной группы).
Задержанный соратник Медведчук Кирилл Молчанов отдельно уведомлен о дополнительном подозрении по факту работы на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенное в условиях войны). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Принимаются комплексные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ в Запорожье, которую возглавил священник.