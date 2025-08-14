СБУ разоблачила 12 пособников Медведчука, которые проводят информационные атаки по Украине: список

СБУ

СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука, которые по заданию РФ проводят информационные атаки по Украине: показания на них дал задержанный Кирилл Молчанов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

«Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на информационных диверсантов ФСБ РФ, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками по Украине. Речь идет о 12 участниках организованной преступной группы под названием „Другая Украина“, которая функционирует в Москве под видом общественного объединения», — говорится в сообщении.

СБУ собрала показания на этих фигурантов из разных источников, включая показания «политического эксперта» из медийного пула Медведчука Кирилла Молчанова, которого весной этого года задержали в Польше и сейчас находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.

Как установило расследование, Кирилл Молчанов работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. В рамках уголовного производства установлено, что одним из его «прямых контактов» был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.

По указанию оккупантов Молчанов и его «коллеги» занимались оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

Более того, сам Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

По материалам дела, руководил этой деятельностью лично Виктор Медведчук. В частности, он согласовал создание организации «Другая Украина» непосредственно с Путиным, после чего глава Кремля поручил ФСБ координировать этот проект.

Затем Медведчук собственноручно сформировал «штат» прокремлевского объединения, в которое вошли топменеджмент и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа. Большинство из них уехало в РФ в начале полномасштабной войны.

По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Телеграмм-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор кремля Голос Европы (Voice of Europe), в отношении которого, благодаря сотрудничеству СБУ и правоохранителей Чехии, в 2024 году ЕС ввел санкции.

После выхода таких сообщений, их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах.

Также установлено, что Медведчук лично занимается финансированием преступной организации и для этого тесно взаимодействует с администрацией Путина и правительственными структурами России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении скрывающихся в России Медведчуку и его «подчиненным». Среди них:

Денис Жарких

⁠Артем Марчевский

Роман Коваленко

Руслан Калинчук

Яков Таксюр

Юрий Дудкин

Руслан Коцабо

Наталья Хорошевская

Богдан Гиганов

Олег Ясинский

Александр Лазарев

Преступления фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 161 (нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное в составе организованной преступной группы).

Задержанный соратник Медведчук Кирилл Молчанов отдельно уведомлен о дополнительном подозрении по факту работы на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенное в условиях войны). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Принимаются комплексные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.

