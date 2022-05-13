СБУ разоблачила 13 иностранных журналистов: готовили "заказные" материалы для кремлевских пропагандистов

С начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Служба безопасности Украины разоблачила 13 иностранных журналистов, работавших по заказу страны-агрессора.

Эти представители иностранных средств массовой информации готовили материалы для кремлевских пропагандистов, а также публиковали дезинформацию с фронтов. Им запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщили в Службе безопасности.

Кроме того, спецслужба:

нейтрализовала более десятка ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов;

разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу кафиров;

заблокировала более 5,5 тыс. аккаунтов и аккаунтов.

Работники СБУ также разоблачили разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ, которой руководили из аннексированного Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты, а также "эксперты", получавшие от российских кураторов деньги за свою работу. В настоящее время главный редактор, координировавший деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.

Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины исключил из своих рядов за коллаборационизм журналистов с временно оккупированных территорий Запорожской области. За предательство исключили трех журналистов из Мелитополя: Олесю Грусневу, Дениса Дорофеева и Дмитрия Переверзева. Они начали сотрудничать с русскими оккупантами.

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