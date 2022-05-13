СБУ разоблачила 13 иностранных журналистов: готовили "заказные" материалы для кремлевских пропагандистов

С начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Служба безопасности Украины разоблачила 13 иностранных журналистов, работавших по заказу страны-агрессора.
Эти представители иностранных средств массовой информации готовили материалы для кремлевских пропагандистов, а также публиковали дезинформацию с фронтов. Им запрещен въезд в Украину сроком на три года.
Об этом сообщили в Службе безопасности.
Кроме того, спецслужба:
- нейтрализовала более десятка ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов;
- разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу кафиров;
- заблокировала более 5,5 тыс. аккаунтов и аккаунтов.
Работники СБУ также разоблачили разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ, которой руководили из аннексированного Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты, а также "эксперты", получавшие от российских кураторов деньги за свою работу. В настоящее время главный редактор, координировавший деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.
Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины исключил из своих рядов за коллаборационизм журналистов с временно оккупированных территорий Запорожской области. За предательство исключили трех журналистов из Мелитополя: Олесю Грусневу, Дениса Дорофеева и Дмитрия Переверзева. Они начали сотрудничать с русскими оккупантами.
Читайте также:
- Россия меняет свою пропаганду из-за военных неудач — разведка
- Российские пропагандисты не смогли показать парад 9 Мая на временно оккупированных территориях Украины
- "Военные преступления ВСУ": в СНБО рассказали об основных нарративах, которые продвигала российская пропаганда