СБУ разоблачила агентов РФ, поджигавших военную технику на Днепропетровщине (фото)

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, которая поджигала военные автомобили по заказу российских спецслужб на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела фигуранты действовали по указанию российской ФСБ, а их основными целями был служебный транспорт Сил обороны.

По результатам комплексных мероприятий киберспециалисты и следователи СБУ задержали вблизи Павлограда четырех участников вражеской ячейки. Как установило расследование, все четверо являются местными жителями от 19 до 25 лет, которые искали быстрые заработки на Телеграмм-каналах.

На одном из таких интернет-ресурсов их завербовал представитель русской спецслужбы и предложил средства в обмен на сотрудничество. Далее фигуранты получили от ФСБ инструкции по самостоятельному изготовлению зажигательных смесей и список потенциальных целей.

Задержанные агенты ФСБ

Врага интересовали пикапы и мультивены Вооруженных сил Украины, которые проходили техобслуживание в прифронтовом регионе после выполнения боевых задач на передовой.

По имеющейся информации, злоумышленники уничтожили два служебных внедорожника Сил обороны и готовились к выполнению новых заказов от захватчиков.

Задержанные агенты ФСБ

Сотрудники СБУ задержали фигурантов по местам жительства. Вместо обещанных средств из РФ злоумышленники получили подозрение от СБУ по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ предупредила серию терактов в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях.

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