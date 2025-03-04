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СБУ разоблачила агентов РФ, поджигавших военную технику на Днепропетровщине (фото)

СБУ разоблачила агентов РФ, поджигавших военную технику на Днепропетровщине (фото)

Задержанные агенты ФСБ / Фото: urp.ssu.gov.ua

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, которая поджигала военные автомобили по заказу российских спецслужб на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела фигуранты действовали по указанию российской ФСБ, а их основными целями был служебный транспорт Сил обороны.

По результатам комплексных мероприятий киберспециалисты и следователи СБУ задержали вблизи Павлограда четырех участников вражеской ячейки. Как установило расследование, все четверо являются местными жителями от 19 до 25 лет, которые искали быстрые заработки на Телеграмм-каналах.

На одном из таких интернет-ресурсов их завербовал представитель русской спецслужбы и предложил средства в обмен на сотрудничество. Далее фигуранты получили от ФСБ инструкции по самостоятельному изготовлению зажигательных смесей и список потенциальных целей.

Задержанные агенты ФСБ / ©
Задержанные агенты ФСБ

Врага интересовали пикапы и мультивены Вооруженных сил Украины, которые проходили техобслуживание в прифронтовом регионе после выполнения боевых задач на передовой.

По имеющейся информации, злоумышленники уничтожили два служебных внедорожника Сил обороны и готовились к выполнению новых заказов от захватчиков.

Задержанные агенты ФСБ / ©
Задержанные агенты ФСБ

Сотрудники СБУ задержали фигурантов по местам жительства. Вместо обещанных средств из РФ злоумышленники получили подозрение от СБУ по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ предупредила серию терактов в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях.

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