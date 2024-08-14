Агентурная сеть ФСБ собирала данные об украинских чиновниках: среди подозреваемых – эксохранник Януковича и нацгвардеец

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах, правоохранительных органах, чиновниках и общественных деятелях. Эта сеть состояла из двух бывших охранников экспрезидента Виктора Януковича и действующего военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Главным агентом сети был Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения УГО, сопровождавший Януковича во время его бегства в Россию. Он был завербован ФСБ еще до 2012 года, а после оккупации Крыма предал присяге, принял гражданство России и перешел на службу в Федеральную службу охраны России. Иванцов привлек к агентурной деятельности бывшего вицеруководителя охраны Януковича Романа Лапу, сейчас работающего в Севастополе, и действующего военнослужащего Нацгвардии, который использовал своих знакомых для получения информации из ведомственных систем. Полученные данные он планировал передавать Иванцову через предварительно подготовленные каналы связи.

СБУ задержала участника сети в Киеве и изъяла технику, подтверждающую его сотрудничество с ФСБ. Злоумышленнику объявлено подозрение в государственной измене, и он находится под стражей. Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех причастных к преступлению.

Напомним, в Одессе задержан фитнес-тренер, который по заданию ФСБ поджигал военные автомобили в Киеве, Днепре и Одессе. Целью поджогов были военные внедорожники, пикапы и мультивены.

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