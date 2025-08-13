СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ в Запорожье, которую возглавил священник (фото)

Задержанный / © СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ) в Запорожье, которую координировал местный священник Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

По сообщению СБУ, военная контрразведка совместно с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины обнаружила и прекратила деятельность вражеской ячейки в городе Запорожье. Следствие установило, что организацией и координацией агентурной сети занимался настоятель одного из местных храмов УПЦ (МП).

По данным спецслужбы, клирик во время проповедей отбирал пророссийски настроенных жителей, оправдывал действия России и военные преступления ее войск, а затем вербовал их для участия в агентурном аппарате страны-агрессора.

Раскрытие сети началось после задержания российского корректировщика в Запорожье, который уже получил тюремный приговор. Именно он дал показания о деятельности священника, что позволило СБУ начать документирование подрывной деятельности клирика.

Задержанный / © СБУ

Среди вербованных агентов оказался 41-летний мобилизованный в местную воинскую часть. По инструкциям российской спецслужбы он передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении. В отчетах он отмечал информацию о своем батальоне, смежных подразделениях и даже добавлял фотокопии документов по развертыванию новых формирований ВСУ на передовой.

© СБУ

Следствие установило, что священник и военный координировали свои действия с резидентом от 316-го разведцентра российской ГРУ. Им оказался бывший милиционер из Запорожья, который бежал на временно оккупированную территорию и начал работу на РФ.

Вещественные доказательства / © СБУ

Вещественные доказательства / © СБУ

Вещественные доказательства / © СБУ

Во время обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника с доказательствами преступлений, а у священника — российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

© СБУ

© СБУ

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех причастных к деятельности российской агентурной сети.

Спецоперация проведена под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе СБУ задержала двух клириков Украинской православной церкви Московского патриархата, которые активно распространяли пророссийскую пропаганду и оправдывали военные преступления России в Украине.