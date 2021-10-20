СБУ разоблачила банду, которая под видом "работников Интерпола" ввозила в Украину "нелегалов" и фальшивые деньги

СБУ разоблачила банду, которая под видом "работников Интерпола" ввозила в Украину "нелегалов" и фальшивые деньги

Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

Службы безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая причастна к налаживанию канала нелегальной миграции иностранцев, а также к контрабанде и сбыта фальшивых денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как удалось установить спецслужбе, организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США. Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

По предварительной информации, они могли "организовать" любые суммы фальшивых денег. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала. Только за время наблюдения СБУ дельцы продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения.

По нелегальной миграции, то клиентами дельцов были преимущественно жители стран с повышенным террористическим риском. Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

"Услуги предоставлялись" под ключ ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения и т. Один из фигурантов группировки задокументировали на 8 эпизодах преступной деятельности по" нелегалов ", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов производства изъяли:

поддельные удостоверения сотрудников Интерпола;

ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;

банковские карточки и наличные в иностранной валюте;

документы по приглашению иностранцев;

патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

"Сейчас фигурантов уголовного производства задержан. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК:

ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) ", — сообщили в правоохранительных органах.

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