СБУ разоблачила банду, которая под видом "работников Интерпола" ввозила в Украину "нелегалов" и фальшивые деньги

Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.
Службы безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая причастна к налаживанию канала нелегальной миграции иностранцев, а также к контрабанде и сбыта фальшивых денег.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как удалось установить спецслужбе, организатором преступной схемы является житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США. Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.
По предварительной информации, они могли "организовать" любые суммы фальшивых денег. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала. Только за время наблюдения СБУ дельцы продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения.
По нелегальной миграции, то клиентами дельцов были преимущественно жители стран с повышенным террористическим риском. Сообщники выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.
"Услуги предоставлялись" под ключ ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения и т. Один из фигурантов группировки задокументировали на 8 эпизодах преступной деятельности по" нелегалов ", — говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов производства изъяли:
- поддельные удостоверения сотрудников Интерпола;
- ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;
- банковские карточки и наличные в иностранной валюте;
- документы по приглашению иностранцев;
- патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.
"Сейчас фигурантов уголовного производства задержан. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК:
- ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)
- ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) ", — сообщили в правоохранительных органах.