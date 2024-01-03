СБУ разоблачила четырех "блогеров", которые выложили в соцсетях работу ПВО в Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила четырех жителей Киева, которые 2 января незаконно сняли на видео последствия ракетно-дроновой атаки РФ на столицу и опубликовали эти записи в соцсетях.

По данным СБУ, видео, снятые нарушителями во время массированного обстрела, использовали пропагандистские ресурсы страны-агрессора, в частности телеграм-канал госпредателя Анатолия Шария, а также спецслужбы РФ. С их помощью враг мог корректировать новые ракетные удары по Киеву.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Блогеров" нашли по горячим следам. Во время обысков по их местам фактического проживания были обнаружены мобильные телефоны, которые использовались для фиксации и распространения запрещенного контента.

В настоящее время продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности.

"Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, в конце декабря патрульная полиция задержала в Одессе подростков, "для шутки" снимавших работу противовоздушной обороны.

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