СБУ разоблачила чиновников Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военных

Для реализации оборудки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ, говорят в СБУ.

СБУ ликвидировала масштабную схему присвоения государственных денег, выделенных на развитие военной инфраструктуры Сил обороны. К сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

Об этом сообщили в СБУ.

Именно они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.

По данным следствия, для реализации оборудки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.

Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Впрочем, соответствующие работы коммерсанты проделали не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом, казармы остались непригодными для проживания военнослужащих, отмечают в СБУ.

"Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности", – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девять фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Так, работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону нашего государства.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила еще две масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на питание украинских военных. Сумма ущерба, нанесенного Министерству обороны, составляет более 120 миллионов гривен.

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