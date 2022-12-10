СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, агитировавшего за "присоединение" Запорожья к РФ

Диакон подвергал сомнению суверенитет Украины и призвал к участию в фейковом "референдуме".

Служба безопасности Украины разоблачила очередного священнослужителя УПЦ МП, поддерживавшего аннексию Запорожской области.

Об этом сообщают в ведомстве.

Задержанный пользовался профилем в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", и от своего имени репостил призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового референдума.

Он комментировал российские публикации и агитировал людей приходить на избирательные участки и голосовать в пользу агрессора.

А в своих сообщениях и комментариях он также отрицал существование украинского народа как такового, украинского языка и украинской культуры.

Диакон подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность священнослужителя. К нему пришли с обыском и нашли компьютерную технику с поличным.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям:

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.

Накануне СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископу, осуществлявшему антиукраинскую деятельность.

Напомним, в конце ноября СБУ провела ряд обысков в храмах, монастырях и лаврах УПЦ МП, в том числе в Киево-Печерской. Серия обысков началась после скандала из-за молебена в Киево-Печерской лавре, во время которого прихожане пели песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь". Священнику за это сообщили о подозрении.

Впоследствии СБУ провела обыски в монастырях в Закарпатье, в Мукачевской епархии, в Ивано-Франковской епархии, в Почаевской духовной семинарии и в Тернопольской епархии. В ходе обысков нашли многочисленные доказательства пророссийской пропаганды и возможного сотрудничества представителей УПЦ МП с Россией.

УПЦ МП продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев.

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