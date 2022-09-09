СБУ разоблачила диверсанта в Херсонской области, взорвавшего часть боекомплекта ВСУ: видео

Предатель работал на оккупантов. За подрыв боеприпасов ВСУ россияни пообещали ему 30 тысяч гривен.

Служба безопасности Украины в Херсонской области разоблачила пророссийского агента, взорвавшего часть боеприпасов ВСУ на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"На Херсонщине нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта. За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику "вознаграждение" в сумме 30 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Установлено, что предателем оказался рецидивист, неоднократно осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и убийства.

"В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые высказывал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах", — рассказывают в СБУ.

Во время задержания у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с контактами установленного сотрудника спецслужб РФ.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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