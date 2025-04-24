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- Украина
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Готовили прорыв ДРГ в Сумской области: СБУ разоблачила двоих диверсантов
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
Служба безопасности Украины задержала двоих злоумышленников, готовивших диверсию в приграничных районах Сумской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Один из них — гражданин РФ, который долгое время проживает в Украине. По данным следствия, он получил задание от российских спецслужб — шпионить за Силами обороны и готовить маршрут прорыва для диверсионно-разведывательных групп.
Преступники планировали организовать проникновение ДРГ РФ на территорию Шосткинского района со стороны Брянской области. Чтобы избежать столкновений с украинскими военными, шпион должен был обнаружить их позиции, и для этого привлек к «работе» 60-летнего местного жителя, у которого были пророссийские настроения.
Под видом поездок на рыбалку фигуранты объезжали приграничье, где тайно снимали военные объекты, а также локации попаданий российских снарядов.
СБУ задокументировала их деятельность и задержала на блокпосту, когда те возвращались из разведывательной вылазки. У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, которые использовались для сбора информации и связи с ФСБ.
Задержанным сообщено о подозрении, они находятся под стражей.
Напомним, СБУ и Национальная полиция разоблачили две диверсионные группы, действовавшие в Киеве и Харькове по заданию российских спецслужб. В общей сложности были задержаны пять человек, среди которых 15-летняя школьница.