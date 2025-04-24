Готовили прорыв ДРГ в Сумской области: СБУ разоблачила двоих диверсантов

Российский агент готовил прорыв вражеских ВРГ на Сумщину / © СБУ

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Служба безопасности Украины задержала двоих злоумышленников, готовивших диверсию в приграничных районах Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Один из них — гражданин РФ, который долгое время проживает в Украине. По данным следствия, он получил задание от российских спецслужб — шпионить за Силами обороны и готовить маршрут прорыва для диверсионно-разведывательных групп.

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Преступники планировали организовать проникновение ДРГ РФ на территорию Шосткинского района со стороны Брянской области. Чтобы избежать столкновений с украинскими военными, шпион должен был обнаружить их позиции, и для этого привлек к «работе» 60-летнего местного жителя, у которого были пророссийские настроения.

Под видом поездок на рыбалку фигуранты объезжали приграничье, где тайно снимали военные объекты, а также локации попаданий российских снарядов.

СБУ задокументировала их деятельность и задержала на блокпосту, когда те возвращались из разведывательной вылазки. У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, которые использовались для сбора информации и связи с ФСБ.

Задержанным сообщено о подозрении, они находятся под стражей.

© СБУ

Напомним, СБУ и Национальная полиция разоблачили две диверсионные группы, действовавшие в Киеве и Харькове по заданию российских спецслужб. В общей сложности были задержаны пять человек, среди которых 15-летняя школьница.