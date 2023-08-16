СБУ разоблачила двух чиновниц "Николаевоблэнерго", которые призывали убивать украинцев и ждали Путина

Женщины призвали к массовому убийству украинцев, которые противятся российским оккупантам.
СБУ задержала в Николаеве двух чиновниц облэнерго, которые до сих пор ждали оккупации региона и отрицали существование Украины. Фигурантками являются глава одного из подразделений АО "Николаевоблэнерго" и его заместитель.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как установили спецслужбы, в разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашего государства.
Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призвали к массовому убийству украинцев, противящихся российским оккупантам. Кроме того, женщины надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины. Они даже делали собственные прогнозы по "срокам" захвата украинских территорий, сообщили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, СБУ задержала "крота", который хотел мобилизоваться, чтобы сдавать позиции ВСУ.
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