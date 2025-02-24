Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

СБУ разоблачила двух настоятелей УПЦ МП, распространявших прокремлевскую пропаганду (фото)

СБУ разоблачила двух настоятелей УПЦ МП, распространявших прокремлевскую пропаганду (фото)

СБУ задержала предателей / Фото: https://t.me/SBUkr

Экспертиза подтвердила противоправную деятельность клириков.

Служба безопасности Украины задержала двух настоятелей храмов УПЦ МП, распространявших антиукраинские и антисемитские взгляды среди верующих в Житомирской и Винницкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков Украинской православной церкви Московского патриархата, активно занимавшихся антиукраинской деятельностью. Один из подозреваемых возглавляет храм в Житомирской области, а другой — в Винницкой области.

Эти клирики не только поддерживали политику Кремля, но и пропагандировали ее среди своих прихожан через социальные сети. Один из них публично выражал поддержку российским деятелям, в частности президенту Владимиру Путину, а также унижал честь и достоинство еврейского народа, что является серьезным нарушением законов Украины, в частности, антисемитизма.

Другой клирик активно агитировал к захвату Киева и других регионов Украины, оставляя комментарии под прокремлевскими сообщениями в мессенджерах. Эти действия, кроме того, что нарушают национальную безопасность, также угрожают стабильности в стране, поскольку они подрывают моральные основы общества и провоцируют вражду.

Подозреваемые пытались влиять на сознание своих прихожан, способствуя враждебной пропаганде и расколу украинского общества, что недопустимо в условиях войны и внешней агрессии.

СБУ задержала предателей / ©
СБУ задержала предателей

Во время обысков у клириков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

СБУ задержала предателей / ©
СБУ задержала предателей

Обеим фигурантам выдвинуто подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан и оправдывание агрессии России против Украины. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация