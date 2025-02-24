СБУ разоблачила двух настоятелей УПЦ МП, распространявших прокремлевскую пропаганду (фото)

Служба безопасности Украины задержала двух настоятелей храмов УПЦ МП, распространявших антиукраинские и антисемитские взгляды среди верующих в Житомирской и Винницкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков Украинской православной церкви Московского патриархата, активно занимавшихся антиукраинской деятельностью. Один из подозреваемых возглавляет храм в Житомирской области, а другой — в Винницкой области.

Эти клирики не только поддерживали политику Кремля, но и пропагандировали ее среди своих прихожан через социальные сети. Один из них публично выражал поддержку российским деятелям, в частности президенту Владимиру Путину, а также унижал честь и достоинство еврейского народа, что является серьезным нарушением законов Украины, в частности, антисемитизма.

Другой клирик активно агитировал к захвату Киева и других регионов Украины, оставляя комментарии под прокремлевскими сообщениями в мессенджерах. Эти действия, кроме того, что нарушают национальную безопасность, также угрожают стабильности в стране, поскольку они подрывают моральные основы общества и провоцируют вражду.

Подозреваемые пытались влиять на сознание своих прихожан, способствуя враждебной пропаганде и расколу украинского общества, что недопустимо в условиях войны и внешней агрессии.

СБУ задержала предателей

Во время обысков у клириков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

СБУ задержала предателей

Обеим фигурантам выдвинуто подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан и оправдывание агрессии России против Украины. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается и правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

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