СБУ разоблачила экс-замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн: подробности

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Его подозревают в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам дела, в 2022 году должностное лицо в сговоре со своими подчиненными осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн. Речь идет о скандале с зимней формой для ВСУ: ветровлагозащитных курток и брюк, которые не отвечали техническим условиям. Их не испытывали в лабораторных условиях, как того требуют правила, а лишь поверхностно — по внешнему виду.

Вячеслав Шаповалов / Фото: Фото из открытых источников

Военные ВСУ не могли использовать указанную форму, поскольку она была непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю Министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении сообщнику Шаповалова – бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Скандал с закупками у Минобороны

В конце 2022 года в Сеть попали документы, по которым чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для ВСУ в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

На фоне скандала в отставку подали заместитель министра Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля СБУ вручила им обоим подозрения.