СБУ разоблачила экс-министра образования Табачника на сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова

После начала полномасштабного вторжения предателькоординировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины.

Следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что Табачник находится на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

После начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины.

По данным следствия, Табачник активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с этим Табачник напрямую выполнял задачи Москвы по "переформатированию" образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора.

Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ.

Соответствующие мероприятия предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким.

Для предоставления Табачнику "статуса", осенью прошлого года его назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области.

Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".

Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя.

Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга.

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что в ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более 2 миллионов долларов.

Табачник – фигурант уголовных дел о хищении государственного имущества и бюджетных денег.

В 2020 году Табачник был замечен в оккупированном Крыму у здания налоговой службы.

Дмитрий Табачник был министром образования и науки Украины при президентстве Виктора Януковича. Министр сбежал из Украины в 2014 году. В том же году окружение Януковича, включая Табачника, попали под санкции ЕС.

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