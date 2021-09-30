СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" украинских моряков на суда для перевозки нелегалов

СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" украинских моряков на суда для перевозки нелегалов

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турции.

В Николаевской области разоблачили деятельность международной преступной группировки, которая вербовала украинских моряков на суда для перевозки нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, по данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.

""Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. Для подтверждения надежности компании сразу после достижения договоренностей морякам платили 3 тыс. долл. аванса", — говорится в сообщении.

Впрочем, как оказывалось впоследствии, местом работы этих моряков становились судна, которые специализировались на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.

"За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения", — отметили в СБУ и добавили, что организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему украинскому партнеру 7 тыс. долл. Из них 3 тыс. долл. – аванс моряку, а остальное распределялось между организатором-гражданином Украины и вербовщиками.

На счету группировки — пять партий украинцев за границу. Среди них, по меньшей мере, 5 человек заключены в странах Евросоюза. Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

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