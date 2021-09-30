СБУ разоблачила группировку, которая "продавала" украинских моряков на суда для перевозки нелегалов

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турции.
В Николаевской области разоблачили деятельность международной преступной группировки, которая вербовала украинских моряков на суда для перевозки нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, по данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек.
""Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. Для подтверждения надежности компании сразу после достижения договоренностей морякам платили 3 тыс. долл. аванса", — говорится в сообщении.
Впрочем, как оказывалось впоследствии, местом работы этих моряков становились судна, которые специализировались на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.
"За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения", — отметили в СБУ и добавили, что организатор-иностранец за одно завербованное лицо платил своему украинскому партнеру 7 тыс. долл. Из них 3 тыс. долл. – аванс моряку, а остальное распределялось между организатором-гражданином Украины и вербовщиками.
На счету группировки — пять партий украинцев за границу. Среди них, по меньшей мере, 5 человек заключены в странах Евросоюза. Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.
Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.