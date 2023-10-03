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СБУ разоблачила коллаборантку, помогавшую оккупантам во время оккупации Херсонщины

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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СБУ разоблачила коллаборантку, помогавшую оккупантам во время оккупации Херсонщины

Колаборантка, которая помогала россиянам в Херсонской области / Фото: СБУ

Предательнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Контрразведка СБУ разоблачила еще одну чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ во время оккупации правобережной части Херсонской области. Фигуранткой оказалась бывшая заведующая одним из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно

В ведомстве отмечают, что после захвата региона женщина одним из первых поддержала российских захватчиков, более того – предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима на захваченной территории. За это в июне 2022 года ее назначили главой "санэпидемстанции" в оккупированном в то время Бериславе.

"На этой "должности" она заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения. В фейковом медучреждении она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков. В случае несогласия – коллаборантка угрожала "заявлять" в карательные органы РФ сопротивления", – детализировали в СБУ.

Однако ВСУ вернули регион под контроль Украины. Тогда злоумышленница сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Впрочем, сотрудники службы все равно установили ее местонахождение.

"При обысках в доме фигурантки обнаружена компьютерная техника и документация, подтверждающие ее сотрудничество с оккупантами", – отмечается в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантка может сесть в тюрьму на 10 лет.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Шевченковского поссовета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с российскими агрессорами во время оккупации региона.

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Дата публикации
Просмотры
437
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