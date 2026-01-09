СБУ разоблачила командира полка РФ, который приказывал уничтожать ТЭС "Кинжалами": подробности

Российский МИГ с ракетой «Кинжал» / © Defence express

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении полковнику Алексею Ямакиде, бывшему командиру 44-го отдельного авиаполка особого назначения РФ. Следствие установило, что он лично отдавал приказы атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, новые доказательства подтверждают, что российское военное руководство целенаправленно пытается уничтожить тепловое и электрическое поколение Украины, чтобы оставить гражданское население без отопления и света зимой.

«СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробалистические ракетные комплексы 9-С-7760 „Кинжал“ по энергетическим объектам Украины», — говорится в сообщении Службы безопасности.

В СБУ добавили, что Алексей Ямакиди уведомлен о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины). Это уже не первое подозрение фигуранту — летом 2025 года он уже становился объектом расследования СБУ из-за других эпизодов массированных обстрелов территории Украины.

Алексей Ямакида уведомлен о подозрении. / © СБУ

Расследование проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В настоящее время продолжаются меры по установлению места нахождения военного преступника и привлечению его к ответственности.

Напомним, еще ранее 27 декабря, армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности — 559 воздушных целей. Среди них россияне также применили «Кинжалы».

А в ночь на пятницу, 9 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы звучали в Киеве, Львове и Киевской области. В столице известно о четырех погибших. В Воздушных силах подтвердили, что среди ракет был и «Орешник».

Минобороны РФ заявило о применении ракеты «Орешник» для атаки на Украину и назвало это «ударом возмездия» за якобы атаку на резиденцию Путина.