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- Украина
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СБУ разоблачила "крота" ФСБ в рядах ВСУ на Курщине: предатель наводил удары по своим
Военный из ВСУ оказался агентом ФСБ — ему грозит пожизненное.
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который служил в составе Вооруженных Сил. По данным расследования, военнослужащий передавал оккупантам координаты украинских позиций, способствуя вражеским обстрелам.
Об этом сообщила СБУ.
Предателем оказался 31-летний водитель штурмового подразделения, воевавшего на Курском направлении. По указанию российского куратора он предоставил ФСБ удаленный доступ к своему смартфону, превратившись в «живой маяк». Оккупанты отслеживали его местонахождение онлайн и использовали данные для прицельных ударов.
«Перед обстрелом оккупанты присылали ему сообщение, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения. Впоследствии фигурант самовольно оставил воинскую часть и выехал в Харьков, где „залег на дно“ и ожидал дальнейших инструкций куратора из фсб. От него агент надеялся получить план „эвакуации“ в РФ, который ему обещал российский спецслужбист», — говорится в сообщении.
Оперативники СБУ выследили предателя и задержали в его квартире. У него изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности.
«Одновременно с задержанием СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск на передовой», — отметили представители СБУ.
Задержанному объявили подозрение за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Кривом Роге подросток по заказу РФ пытался уничтожить синагогу и авто ВСУ.