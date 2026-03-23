СБУ разоблачила "крота": харьковчанин пытался продать России секреты украинского танка

Наручники / © УНИАН

Суд вынес приговор агенту российской военной разведки, пытавшемуся похитить тайную документацию украинского танка Т-84БМ «Оплот». Предателя приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове в феврале 2021 года. Следствие установило, что он действовал по указанию российского ГРУ. Главной целью врага были секретные чертежи и данные о производстве современного боевого танка, способного поражать наземные и воздушные цели.

Российские спецслужбы завербовали безработного жителя Харьковщины. Он попал в поле зрения россиян еще до начала полномасштабного вторжения, когда ездил к родственникам в РФ. За денежное вознаграждение мужчина согласился втереться в доверие к работнику конструкторского бюро оборонного завода. Через него агент планировал получить доступ к закрытым материалам предприятия.

Контрразведка СБУ разоблачила агента в самом начале его деятельности. Правоохранители провели оперативную комбинацию и задержали фигуранта «с поличным». Это произошло в момент передачи ему имитационных документов, которые он считал подлинными секретами.

Украинский танк «Оплот» (иллюстративный фото)

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон. В нем сохранилась переписка и другие доказательства сотрудничества с русской разведкой. Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Расследование дела проводилось СБУ в Харьковской области под руководством областной прокуратуры.

