СБУ разоблачила мошенника, который выдавал себя за офицера и выдуривал деньги у семей украинских пленных

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности ликвидировала мошенническую схему выманивания денег у родственников украинских военнопленных и пропавших без вести.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник выдавал себя за офицера Службы безопасности и выманивал деньги у семей украинских пленных.

"За 8-10 тыс. американских долларов мошенник обещал "помочь" людям, которые разыскивают своих близких. Сумма зависела от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности", — говорится в сообщении.

Для убедительности мужчина сообщал, что у него есть знакомые в органах РФ, которые решают вопрос о возвращении домой украинских военнопленных.

"Мошенник требовал с потерпевших переводить деньги на его собственные банковские карточки, которые в дальнейшем были изъяты в ходе обыска. После получения средств он прекращал общение со своими жертвами и больше не выходил с ними на связь ", – рассказали в СБУ.

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Злоумышленник, в частности, размещал в соцсетях ложные сообщения о сборе денег на авто для украинских защитников.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Пока фигурант находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила новую мошенническую схему

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

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