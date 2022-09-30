СБУ разоблачила на Хмельнитчине агента ФСБ, которого отправил в Украину полковник из окружения Кремля

СБУ разоблачила агента российских спецлужб, которого отправил в Украину полковник Росгвардии, входящий в ближайшее окружение Кремля. Также спецслужба разоблачила его кураторов.

Служба безопасности разоблачила в Хмельницкой области "расконсервированного" агента ФСБ – гражданина Российской Федерации, прибывшего в Украину в январе 2022 года.

Об этом сообщили в СБУ.

Его легендой было якобы посещение родственников в Украине, а настоящей задачей – создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и проведение диверсий в западных регионах нашего государства.

Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экскомандир российского спецназа входит в ближайшее окружение Кремля.

В украинской спецслужбе говорят, что в случае приближения линии фронта к Хмельнитчине он обещал российскому агенту "вывести" его на оккупированную территорию через "спецкоридор".

По данным следствия, шпионом является бывший спецназовец внутренних войск РФ, неоднократно участвовавший в боевых действиях, в том числе и на северном Кавказе. Там он находился на агентурной связи с ФСБ, но после ухода в отставку его перевели в "режим ожидания", а "расконсервировали", переведя в Украину.

Оперативники Службы безопасности установили, что деятельность шпиона координировал кадровый сотрудник ФСБ, полковник Евгений Петрушин с позывным "Гестапо".

В прошлом он занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и "первого заместителя председателя КГБ" самопровозглашенного Приднестровья.

Координируясь с Петрушиным, агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе.

Для этого злоумышленник совершал скрытое наблюдение и пытался устанавливать необходимые ему связи с местными жителями.

На проведение разведывательно-взрывной деятельности он получал деньги от своих кураторов из России. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи.

СБУ своевременно установила местонахождение российского агента, задокументировала его действия и предотвратили реализацию враждебных планов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: