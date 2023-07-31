СБУ разоблачила новые каналы побега уклонистов в трех областях: что известно

Нелегальные каналы переправки за границу мужчин призывного возраста действовали в Киеве, Львовской и Ровенской областях.

Служба безопасности заблокировала еще три схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. В результате комплексных мероприятий в Киеве, Львовской и Ровенской областях задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленники регулярно подыскивали желающих выехать за границу на основании поддельных документов. Такие "услуги" дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. долларов. Сумма колебалась в зависимости от места жительства клиента и срочности выезда за границу.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам уехать за границу под видом волонтеров. Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов. Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

На Львовщине задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции. За деньги он "гарантировал" военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового "удостоверения" участника общественной организации, перевозящего гуммопомощь.

В Ровенской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством уклонистов на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

В настоящее время организаторам преступной деятельности сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали чиновников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях из-за организации коррупционных схем для уклонения от призыва.

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