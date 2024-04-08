СБУ разоблачила новые "схемы для уклонистов": среди фигурантов — глава ВВК и мобилизованный депутат

За деньги фигуранты предлагали уклонистам бежать в Евросоюз.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины задержаны все организаторы сделок. Среди фигурантов – глава ВВК и мобилизованный депутат.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, за деньги фигуранты предлагали уклонистам бежать в Евросоюз, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тысяч долларов.

Тернопольщина

В Тернопольской области заблокирован канал нелегальной миграции, который организовал депутат местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны.

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"Во время военной службы он начал подделывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников. На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Путь". Впоследствии они беспрепятственно выезжали за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила новые схемы для ухилянцев

Одесская область

В Одесской области задержан председатель районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

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Подыскивать клиентов его помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.

Прикарпатье

На Прикарпатье нейтрализовали преступную группировку, действовавшую на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Злоумышленники переправляли уклонистам в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска. Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие «маршруты» и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.

СБУ разоблачила новые схемы для ухилянцев

Черкасская область

В области задержан основатель местного благотворительного фонда, торговавший "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Харькове Служба безопасности задержала инженеров-проектировщиков, которые за деньги из России помогали подключить Запорожскую АЭС к "Росатому".

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