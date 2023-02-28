СБУ разоблачила новые схемы уклонения от призыва в 3 областях: детали

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 8 тысяч долларов.
Служба безопасности разоблачила и блокировала еще три схемы уклонения украинцев от призыва, среди организаторов – член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает преслужба СБУ.
Следственно-оперативные действия проходили в нескольких областях Украины, в результате чего разоблачены семь организаторов сделок.
За деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов о состоянии здоровья и путем нелегального пересечения границы.
Средняя стоимость таких услуг составляла от 2 до 8 тыс. дол. Цена зависела от количества и типа документа.
Киевская область
В Киевской области разоблачены члены областного бюро МСЭК, которые за денежное вознаграждение оформляли группы инвалидности для мужчин призывного возраста.
Винницкая область
В Винницкой области обезврежена группа лиц, которые подделывали для своих "клиентов" медицинские справки с реквизитами больниц, расположенные оккупированных территориях юга и востока Украины.
Среди организаторов схемы – преподаватель учебного заведения, врач и ІТ-шник.
Закарпатье
В Закарпатской области задержаны двое жителей Раховского района. Они предлагали уклонистам бежать в ЕС через реку, расположенную на границе. В стоимость "услуг" также входили спасательные жилеты.
В настоящее время продолжается расследование для привлечения злоумышленников к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- злоупотребление властью или служебным положением;
- злоупотребление влиянием.
Как уклонисты пытаются бежать за границу
Напомним, что некоторые военнообязанные украинцы пытаются всяческими способами избежать мобилизации и бежать в другие государства.
Ранее в ГПСУ рассказали самые забавные истории об уклонистах.
25 февраля водители автобуса пообещали уклонисту вывезти его за границу и устроили "квест" пограничникам.
Месяц назад на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.
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