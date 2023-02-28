СБУ разоблачила новые схемы уклонения от призыва в 3 областях: детали

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 8 тысяч долларов.

Служба безопасности разоблачила и блокировала еще три схемы уклонения украинцев от призыва, среди организаторов – член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщает преслужба СБУ.

Следственно-оперативные действия проходили в нескольких областях Украины, в результате чего разоблачены семь организаторов сделок.

За деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов о состоянии здоровья и путем нелегального пересечения границы.

Средняя стоимость таких услуг составляла от 2 до 8 тыс. дол. Цена зависела от количества и типа документа.

Киевская область

В Киевской области разоблачены члены областного бюро МСЭК, которые за денежное вознаграждение оформляли группы инвалидности для мужчин призывного возраста.

Винницкая область

В Винницкой области обезврежена группа лиц, которые подделывали для своих "клиентов" медицинские справки с реквизитами больниц, расположенные оккупированных территориях юга и востока Украины.

Среди организаторов схемы – преподаватель учебного заведения, врач и ІТ-шник.

Закарпатье

В Закарпатской области задержаны двое жителей Раховского района. Они предлагали уклонистам бежать в ЕС через реку, расположенную на границе. В стоимость "услуг" также входили спасательные жилеты.

В настоящее время продолжается расследование для привлечения злоумышленников к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса Украины: