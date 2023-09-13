СБУ разоблачила новые "схемы уклонистов" – задержаны руководитель военкомата и директор университета

СБУ разоблачила новые "схемы" бегства за границу военнообязанных мужчин.
Служба безопасности Украины заблокировала еще пять каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Среди задержанных фигурантов начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.
"За деньги злоумышленники помогали своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 800 до 8 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и наличия посредников", — говорится в сообщении.
В Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для реализации "схемы" чиновник привлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Полученный подлог уклонисты планировали использовать для выезда за границу.
В Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятку женщина "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва. В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.
На Закарпатье ликвидировано еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонистов через реку, проходящую вдоль границы.
Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.
На Ивано-Франковщине разоблачены три дельца, которые выводили уклонистов за границу из-за труднодоступной горной местности.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Чехии сделали заявление о том, будут ли выдавать Украине мужчин-уклонистов.
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