СБУ разоблачила очередного предателя в Херсоне: помогал оккупантам выбивать "голоса" на псевдореферендуме

Во время стабилизационных мероприятий в Херсоне задержан представитель так называемой "избирательной комиссии", которую оккупанты создали во время захвата областного центра и проведения там фейковых "референдумов".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Задержанный коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей "проголосовать" за кремлевский проект", — говорят в СБУ.

Если же местные отказывались голосовать, коллаборант угрожал физической расправой и звал "в помощь" вооруженных оккупантов, которые "дежурили" у подъезда.

"Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита", — рассказывают в СБУ.

Известно, что задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его даже назначили на "должность" с "денежным содержанием" за счет агрессора.

Теперь следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Далее коллаборант может провести до 10 лет за решеткой.

Напомним, ранее в Киевской области СБУ задержала бывшего главаря фейковой "ЛНР". Он был причастен к захвату здания СБУ в Луганске и воевал против Украины.

Кроме того, в нескольких областях Украины СБУ нейтрализовала межрегиональную преступную группировку, организовавшую нелегальный вывоз за границу мужчин призывного возраста через территорию РФ.

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