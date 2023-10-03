СБУ разоблачила одну из крупнейших агентурных сетей РФ за все время войны: фото коллаборантов

СБУ нейтрализовала одну из самых крупных агентурных сетей РФ за время войны. В Николаевской области задержаны 13 вражеских информаторов.

Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала масштабную российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на российскую ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории южного региона. Кроме того, они корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра.

Именно по наведению агентов российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному зданию в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе ребенок.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного". Им оказался прокремлевский блоггер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый"). В июне этого года СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его телеграмм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и получал от них разведданные.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры "Лохматого" и задержали их в разных местах пребывания.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранты находятся под стражей. Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершении преступлений и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы. Сам Лебедев дополнительно инкриминирован по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111.

Коллаборанты в Николаевской области (8 фото)

Российские агенты в Украине

В Хмельницкой области российский агент пытался установить в регионе основные локации подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции. Его целью были транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ и маршруты движения боевой техники украинских защитников. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Кроме того, еще один злоумышленник шпионил за ВСУ в Харькове и Черновцах. Он передавал оккупантам локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Харьковской области и на Буковине, а также электронные координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины. Его также приговорили к 15 годам лишения свободы.

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