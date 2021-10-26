СБУ разоблачила полицейского, продававшего криминальным авторитетам оружие из района ООС

Полицейский Нацпол был откомандирован в район проведения ООС для прохождения службы.

Полицейский патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его подельник торговали оружием и боеприпасами из района проведения ООС.

Об этом сообщает прес-служба Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, полицейский Нацпол был откомандирован в район проведения ООС для прохождения службы. Там он организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета. Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области. Правоохранители задержали обоих мужчин в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия.

"Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:

61 гранату;

4 мины, разной модификации;

около 13 кг взрывчатых веществ;

30 взрывателей;

38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;

более 10 600 патронов разного калибра;

пистолеты-пулеметы, карабины", — рассказали правоохранители.

Обоим злоумышленникам сообщили подозрение по ч. 1 ст. 263 ККУ. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.

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