СБУ разоблачила полицейского, продававшего криминальным авторитетам оружие из района ООС

Полицейский Нацпол был откомандирован в район проведения ООС для прохождения службы.
Полицейский патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его подельник торговали оружием и боеприпасами из района проведения ООС.
Об этом сообщает прес-служба Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, полицейский Нацпол был откомандирован в район проведения ООС для прохождения службы. Там он организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета. Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области. Правоохранители задержали обоих мужчин в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия.
"Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли:
- 61 гранату;
- 4 мины, разной модификации;
- около 13 кг взрывчатых веществ;
- 30 взрывателей;
- 38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин;
- более 10 600 патронов разного калибра;
- пистолеты-пулеметы, карабины", — рассказали правоохранители.
Обоим злоумышленникам сообщили подозрение по ч. 1 ст. 263 ККУ. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.
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