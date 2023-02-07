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СБУ разоблачила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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СБУ разоблачила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины (фото)

Фото: СБУ

Злоумышленники требовали у граждан деньги, а в случае отказа угрожали убийством.

СБУ обезвредила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины и угрожавшие государственной безопасности в условиях войны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники совершали разбойные нападения на частные дома и облагали "данью" местных предпринимателей.

В случае отказа применяли психологическое давление, совершали насилие и угрожали убийством, в том числе родственникам потерпевших.

Одесса

В Одессе правоохранители обезвредили группировку, которая действовала от имени подсанкционного "вора в законе" по прозвищу "Авто Копала".

Руководство бандой осуществлял через так называемого "смотрящего" за городским следственным изолятором. Находясь в СИЗО уголовник координировал действия своих приспешников на свободе.

СБУ задержала активных участников банды на попытке "выбить" деньги из местного предпринимателя. Им сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Харьков

В Харькове нейтрализована преступная группировка, требовавшая деньги с граждан под надуманными предлогами. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем за деньги предлагали их разрешить.

В состав преступной группы входили граждане, ранее уже неоднократно осужденные за совершение уголовных преступлений.

Все четыре участника банды задержаны на попытке очередного "выбивания" несуществующего долга.

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Сумская область

В Сумской области заблокирована деятельность группировки, которая требовала деньги с людей для наполнения "воровской кассы". Среди потерпевших от действий фигурантов, в частности, внутренне перемещенные лица.

СБУ задержала всех участников банды и их организатора, который пытался скрыться за границу.

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Ранее Служба безопасности сдержала военного ВСУ, который сдавал позиции своих собратьев и сведения о ситуации в украинской армии.

Также СБУ разоблачила двух агентов ФСБ, которые готовили удары по энергообъектам Одессы и Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
657
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