СБУ разоблачила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины (фото)

Злоумышленники требовали у граждан деньги, а в случае отказа угрожали убийством.
СБУ обезвредила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины и угрожавшие государственной безопасности в условиях войны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники совершали разбойные нападения на частные дома и облагали "данью" местных предпринимателей.
В случае отказа применяли психологическое давление, совершали насилие и угрожали убийством, в том числе родственникам потерпевших.
Одесса
В Одессе правоохранители обезвредили группировку, которая действовала от имени подсанкционного "вора в законе" по прозвищу "Авто Копала".
Руководство бандой осуществлял через так называемого "смотрящего" за городским следственным изолятором. Находясь в СИЗО уголовник координировал действия своих приспешников на свободе.
СБУ задержала активных участников банды на попытке "выбить" деньги из местного предпринимателя. Им сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Харьков
В Харькове нейтрализована преступная группировка, требовавшая деньги с граждан под надуманными предлогами. Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем за деньги предлагали их разрешить.
В состав преступной группы входили граждане, ранее уже неоднократно осужденные за совершение уголовных преступлений.
Все четыре участника банды задержаны на попытке очередного "выбивания" несуществующего долга.
Сумская область
В Сумской области заблокирована деятельность группировки, которая требовала деньги с людей для наполнения "воровской кассы". Среди потерпевших от действий фигурантов, в частности, внутренне перемещенные лица.
СБУ задержала всех участников банды и их организатора, который пытался скрыться за границу.
Ранее Служба безопасности сдержала военного ВСУ, который сдавал позиции своих собратьев и сведения о ситуации в украинской армии.
Также СБУ разоблачила двух агентов ФСБ, которые готовили удары по энергообъектам Одессы и Херсона.
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