СБУ разоблачила пропагандиста РФ, который более 20 лет жил в Чорткове

Служба безопасности Украины разоблачила 57-летнего мужчину жителя Чорткова Тернопольской области на оправдывании оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Стороннику оккупантов сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глотификации агрессоров следователи.

Отмечается, что 57-летний уроженец Хабаровского края более 20 лет вместе с семьей проживал в Чорткове. Впрочем, он никоим образом не выказывал свою неприязнь к Украине. Впрочем, в 2019 году мужчина уехал в РФ, а риторика его сообщений в социальных сетях резко изменилась.

После полномасштабного военного вторжения пророссийский сторонник систематически распространял в Сети материалы российской пропаганды, которые не только обосновывали правомерность вооруженного нападения Москвы, но и превозносили военные преступления оккупантов. Также он восхвалял руководство боевиков террористической организации ЛНР и пытался дискредитировать украинских защитников.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили пропагандисту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

Как сообщалось , в Одессе задержали учителя-поклонника РФ, который хотел воспитать пророссийское поколение. Просто на уроках он выражал детям антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды.

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