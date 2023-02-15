СБУ разоблачила российских олигархов, которые хотели вывезти национализированное имущество из Украины

Олигархи из РФ пытались избежать национализации своих активов в Украине.

Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины имущества российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова, которые хотели избежать национализации их активов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Имущество россиян было на балансе их бывших предприятий в Украине.

Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате (Днепропетровская область) и агрохолдинге "Инвест Агро", которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

По данным следствия после решения суда экс-владельцы пытались незаконно "скрыть":

свыше 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

свыше 5,5 тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;

почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.

"Для реализации сделки привлекли аффилированные коммерческие структуры, ранее осуществлявшие формальное управление обеими украинскими компаниями. Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества", — говорится в сообщении.

Продолжаются комплексные действия по определению причастных лиц к схеме и привлечению их к ответственности.

Напомним, ГБР на таможне разоблачил грузовик, который вез российские запчасти в Украину на продажу.

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