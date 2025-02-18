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СБУ разоблачила семерых человек, которые по заказу РФ поджигали авто военных (фото)

СБУ разоблачила семерых человек, которые по заказу РФ поджигали авто военных (фото)

СБУ задержала поджигателей / Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция задержали семеро поджигателей, действовавших по приказу РФ, подрывая стабильность критической инфраструктуры.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали семь человек, действовавших в интересах российских спецслужб, поджигая объекты критической инфраструктуры в Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Враг с помощью телеграмм-каналов завербовал местных жителей, которые за деньги соглашались выполнять поджоги. Основными целями стали военные автомобили, административные здания, объекты "Укрзализныци" и мобильной связи.

В Одесской области правоохранители задержали пятерых исполнителей из Белгород-Днестровского, среди которых был рецидивист. Они подожгли релейные шкафы и трансформаторную подстанцию железной дороги, а при попытке поджога мобильных башен и построек сельсоветов были задержаны.

СБУ задержала поджигателей / ©
СБУ задержала поджигателей
СБУ задержала поджигателей / ©
СБУ задержала поджигателей

В Житомирской области задержан 18-летний студент, который сжег автомобиль ВСУ, и 21-летний рецидивист, поджегший здание сельсовета.

У задержанных изъяли доказательства, а им сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

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