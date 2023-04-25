СБУ разоблачила сеть Интернет-агентов РФ в 5 регионах: призывали к геноциду и ударам ракетами "Сатана"

Злоумышленники в мессенджерах и запрещенных соцсетях распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине.

СБУ нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов. Было разоблачено 6 соумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Киеве:

разоблачен 37-летний житель столицы, который в российской запрещенной соцсети "Вконтакте" призвал к массовым убийствам украинцев.

Также он агитировал по применению межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" против западных стран.

Скриншто переписки Интернет-агитатора

Кроме того, злоумышленник пытался дискредитировать украинских военных, в том числе защитников Азовстали.

По этим и другим фактам фигуранту сообщено о подозрении по шести статьям УК: геноцид, публичные призывы к совершению террористического акта, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, пропаганда войны.

СБУ задержала 6 Интернет-агентов РФ

В Одесские области:

заблокирована деятельность жительницы региона, которая администрировала несколько прокремлевских Телеграмм-каналов.

На этих ресурсах она размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших защитников Украины.

СБУ задержала 6 Интернет-агентов РФ

В Николаевской области:

сообщено о подозрении супруге настоятеля одного из храмов УПЦ МП. В переписках с жителями общества женщина одобряла военные преступления оккупантов, а также репостила антиукраинские материалы российских пропагандистов.

Колаборантов разоблачили в Киеве, Харькове, Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

В Харькове:

киберспециалисты СБУ задокументировали преступную деятельность жительницы города. В "Одноклассниках" злоумышленница призвала к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

В Черкасской области:

разоблачены два жителя региона, которые популяризировали оккупантов и "героизировали" их преступления.

Напомним, что в Лимане СБУ разоблачила 9 коллаборантов, занимавших высокие должности в оккупационных "органах власти".

Читайте также: