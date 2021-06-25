СБУ разоблачила сеть интернет-ботов, которые работали на иностранные спецслужбы: фото

Злоумышленники призвали к изменению государственной границы и свержению конституционного строя в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию в различных регионах, задержав пропагандистов, которые распространяли через Интернет призывы к изменению линии государственной границы и свержения конституционного строя. Об этом сообщили в пятницу, 25 июня, в пресс-службе СБУ.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Для этого он использовал собственные аккаунты в социальных сетях. Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые тексты содержали призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

В Мариуполе киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации относительно изменения линии государственной границы Украины. Также он призвал к ведению агрессивной войны. В спецслужбе проверяют информацию о его сотрудничестве со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области сообщено о подозрении жителю города Путивль, который распространял в Интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

В Черкасской области разоблачен интернет-агитатор, который призывал к захвату государственной власти и физической расправы над чиновниками. Также установлено жительницу региона, которая агитировала к изменению границы нашей страны.

В Закарпатской области заблокированы деструктивную активность в Интернете двух местных жителей, которые распространяли в социальных сетях призывы к отделению определенной территорий Украины, где компактно проживают национальные меньшинства.

В Винницкой области по материалам СБУ осужден злоумышленник, который был разоблачен на призывах к действиям, направленным против территориальной целостности нашего государства.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Во время следственных действий в пропагандистов обнаружено компьютерную технику, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое — приговорены к лишению свободы ", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее в Днепропетровской области СБУ остановила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры". Члены группировки — сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины.

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