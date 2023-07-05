СБУ разоблачила схему хищения на железной дороге: могла сорвать поставки техники на фронт

По информации СБУ, это могло сорвать поставки военной техники на фронт.

В Харьковской области разоблачили двух работников "Укрзализныци". Их подозревают в хищении новых железнодорожных рельсов, предназначавшихся для поврежденных путей в прифронтовых районах области. Это могло сорвать поставки военной техники на фронт.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

Следствие установило, что в течение мая 2022-го они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы. Устаревшие комплектующие получали из-за "списания" в качестве металлолома, который якобы использовали для изготовления противотанковых "ежей". На самом деле никаких инженерных заграждений злоумышленники не делали.

Новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными. Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку из новых комплектующих, чтобы исключить их идентификацию.

Для реализации сделки организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обоим фигурантам поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Чиновники из Харьковского филиала "Укрзализныци" разворовывали новые железнодорожные рельсы для путей в прифронтовых районах.

Как сообщалось, сотрудники Офиса Генерального прокурора, ДБР и СБУ сообщили о подозрении руководительнице суда одного из районов Черкасской области, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины. Судья после полномасштабного вторжения РФ в ходе личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

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