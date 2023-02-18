СБУ разоблачила схему контрабанды сигарет в ЕС: изъяли товар на 70 миллионов гривен

Злоумышленники ежедневно производили до 1 миллиона сигарет под псевдомарками известных брендов.
Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали масштабную схему подпольного производства и контрабанды табачных изделий в Евросоюз. Общая стоимость изъятого товара – более 70 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Преступная группировка в Николаевской и Закарпатской областях нелегально производила оптовые партии табачных изделий и выдавала их за иностранные бренды. Они обустроили подпольные цеха на складах в сельской местности. Для нанесения фальшивых торговых знаков установили еще и специальное полиграфическое оборудование. Злоумышленники ежедневно производили до 1 миллиона сигарет.
"По данным следствия, сырье для производства сигарет закупали у местных фермеров и для конспирации завозили его в мешках из-под комбикорма для животных. Готовую продукцию сбывали в разные регионы Украины, а также планировали контрабандой переправлять в Евросоюз", — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по трем статьям:
- ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 28 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Ранее мы сообщали, что в Польше задержали украинца, везшего необычную контрабанду. Он хотел за сотни тысяч злотых продать пять соколов, которых выловил и пытался перевезти за границу.
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