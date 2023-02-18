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СБУ разоблачила схему контрабанды сигарет в ЕС: изъяли товар на 70 миллионов гривен

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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СБУ разоблачила схему контрабанды сигарет в ЕС: изъяли товар на 70 миллионов гривен

СБУ разоблачила масштабную нелегальную схему сбыта табака в ЕС / Фото: СБУ

Злоумышленники ежедневно производили до 1 миллиона сигарет под псевдомарками известных брендов.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали масштабную схему подпольного производства и контрабанды табачных изделий в Евросоюз. Общая стоимость изъятого товара – более 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Преступная группировка в Николаевской и Закарпатской областях нелегально производила оптовые партии табачных изделий и выдавала их за иностранные бренды. Они обустроили подпольные цеха на складах в сельской местности. Для нанесения фальшивых торговых знаков установили еще и специальное полиграфическое оборудование. Злоумышленники ежедневно производили до 1 миллиона сигарет.

СБУ разоблачила масштабную нелегальную схему сбыта табака в ЕС / ©
СБУ разоблачила масштабную нелегальную схему сбыта табака в ЕС

"По данным следствия, сырье для производства сигарет закупали у местных фермеров и для конспирации завозили его в мешках из-под комбикорма для животных. Готовую продукцию сбывали в разные регионы Украины, а также планировали контрабандой переправлять в Евросоюз", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила масштабную нелегальную схему сбыта табака в ЕС / ©
СБУ разоблачила масштабную нелегальную схему сбыта табака в ЕС

Правоохранители открыли уголовное производство по трем статьям:

  • ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 28 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Ранее мы сообщали, что в Польше задержали украинца, везшего необычную контрабанду. Он хотел за сотни тысяч злотых продать пять соколов, которых выловил и пытался перевезти за границу.

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Дата публикации
Просмотры
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