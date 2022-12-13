СБУ разоблачила схему приватизации госимущества, к которой причастны чиновники из Федерации профсоюзов и КГГА

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной приватизации государственного имущества, а именно санаторно-курортной сферы, на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости – украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения", — сообщили в СБУ.

Также отмечается, что уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд грн.

Как работала схема

Чиновники из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

В настоящее время топ-чиновнику Профсоюзов сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсоне задержаны трое местных жителей, которые собирали голоса за проведение псевдореферендума.

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