СБУ разоблачила сообщников российских спецслужб, которые осуществляли поджоги госучреждений (фото)

В Киевской области и в Сумах СБУ и Нацполиция задержали двух местных жителей, которые выполняли задачи российских спецслужб.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух человек, выполнявших задачи российских спецслужб на территории Украины. Один из подозреваемых действовал в Киевской области, другой — в Сумах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Основной целью их действий были поджоги объектов, связанных с государственными структурами и украинскими военными. Для этого они получали указания от россиян и искали способы заработать через различные каналы, в частности, Телеграмм. Однако вместо обещанных денег они оказались в руках правоохранителей.

На Киевщине задержан молодой парень из Кагарлыкского района, который поджег здание местных властей. Он разбил окно и залил помещение горючей смесью, а затем снял видео и послал его своим российским руководителям. Ему планировали дать новую задачу — сжечь помещение Укрпочты в другой деревне, но его задержали до того, как он успел выполнить этот приказ.

В Сумах задержали мужчину, который поджег два кабинета в местных территориальных центрах комплектования и три автомобиля, принадлежавших украинским военным.

СБУ задержала агентов РФ/Фото: Служба безопасности Украины

Обоим подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, угрожающих им до 10 лет тюремного заключения. Совместные мероприятия были проведены СБУ и Национальной полицией, а также с участием прокуратур Сумской и Киевской областей.

Напомним, в Одессе обезвредили агентурную группу ФСБ, планировавшую серию терактов

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