СБУ разоблачила священника, который поддерживал "русскую весну" и псевдореферендум 2014 года

СБУ разоблачила священника, который поддерживал "русскую весну" и псевдореферендум 2014 года

Бывший настоятель храма УПЦ (МП) в городе Приволье на Луганщине агитировал своих прихожан поддерживать пророссийских боевиков. Сейчас он скрывается в оккупированном Крыму.

СБУ разоблачила организатора фейкового псевдореферендума в Луганской области 2014 года и священника, поддерживавшего "русскую весну".

Об этом сообщает управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Правоохранителям стало известно, что бывший настоятель храма УПЦ (МП) в городе Приволье на Луганщине агитировал своих прихожан поддерживать пророссийских боевиков и разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь.

В частности, выступая на антиукраинских митингах в Северодонецке, священнослужитель одобрял оккупацию Крыма и агитировал за проведение незаконного "референдума" по отсоединению Донецкой и Луганской областей от Украины.

От украинского правосудия мужчина сбежал в оккупированный Крым. Ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) УКУ. Решается вопрос объявления священника в розыск.

Также в посягательстве на территориальную целостность Украины обвиняется экс-депутат Золотовского городского совета Луганской области. В мае 2014 года женщина как "секретарь избирательной комиссии" организовала и провела фейковый "референдум" в Золотом. Сейчас злоумышленница находится на подконтрольной украинским властям территории. Ей вручили подозрение по статье "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Ранее СБУ задержала российскую разведчицу, готовившую взрывы в Луганской области.

Читайте также: