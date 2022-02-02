СБУ разоблачила трех несовершеннолетних псевдоминеров в Черкасской области: хотели сорвать урок и развлечься

Подростки заказывали "услуги" по "минированию" в закрытых Telegram-каналах, которыми управляет страна-агрессор.

Служба безопасности Украины разоблачила еще трех злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома Черкасской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Псевдоминерами оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы.

Подростки заказывали "услуги" по "минированию" в закрытых Telegram-каналах, которые, по данным СБУ, страна-агрессор использует как один из инструментов искусственного распространения панических настроений в Украине.

Кроме того, несовершеннолетние писали и уже разоблаченному СБУ "минеру", который не только пользовался закрытыми чатами в Telegram, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказ" на псевдоминирование.

Как отмечают в СБУ, подростки признались в содеянном и объяснили, что "заминированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

Во время обысков по местам жительства малолетних злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых обнаружили доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Telegram-чате и отправлены сообщения с заказом на "минирование" объектов.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Подростков проверяют на причастность и к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

СБУ

СБУ

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине в последние месяцы более 70% звонков с информацией о якобы заминировании объектов поступают с территории Российской Федерации и ОРДЛО, а еще 10% — из Республики Беларусь.

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