СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ровно

СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ровно

Они успели "обслужить" более 10 тысяч человек.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили три большие сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, деятельность злоумышленников остановили в Киеве, Львовской и Ровенской областях.

Отмечается, что клиентская база только киевской "ячейки" фальсификаторов достигала 6 тыс. человек, а доход — почти 10 млн грн.

"В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов", — говорится в сообщении.

Установлено, что сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности: владельцев украинских туристических агентств, которые пополняли "клиентскую базу", врачей, которые вносили недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных, граждан Украины, которые производили поддельные документы.

Массовое "производство" подделок имело широкий спектр "услуг". Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения — 10 тысяч грн.

В настоящее время иностранец, организатор схемы, задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его подельникам также готовятся подозрения.

Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19. Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения "eHealth". Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего – 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно. В настоящее время организатор и двое его сообщников сообщены о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

COVID-махинации в Ровенской области, по материалам следствия, организовали двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины. "Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.

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