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СБУ разоблачила три новые схемы для уклонистов: задержан руководитель районного военкомата

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СБУ разоблачила три новые схемы для уклонистов: задержан руководитель районного военкомата

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

Он переправлял уклонистов за границу в качестве перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

Служба безопасности Украины разоблачила три новые схемы уклонистов. Среди задержанных – руководитель районного военкомата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, удалось задержать в разных регионах организаторов нелегальных трафиков. Они за деньги предлагали потенциальным призывникам уехать в Евросоюз на основании поддельных документов и таким образом избежать мобилизации.

Стоимость таких "услуг" оценивали от 5 до 12 тысяч американских долларов в зависимости от региона, срочности побега и "объема кошелька" у клиента.

Львовщина

Во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев / ©
СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

"Используя собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему «Путь» как профессиональных водителей международных рейсов", — говорится в сообщении.

Одесса

"Схему" в Одессе организовал местный житель, продававший уклонистам выводы военно-врачебной комиссии о фейковой непригодности к службе по состоянию здоровья. Для изготовления фальшивок делец использовал сообщников в военкомате и среди должностных лиц ВЛК.

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев / ©
СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

Днепр

В городе разоблачили трех участников преступной группы, которые продавали уклоняющимся поддельные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для изготовления фальшивок дельцы использовали собственные связи в одном из местных военкоматов областного центра.

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев / ©
СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

"По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали еще одного российского оккупанта, пытавшего мирных жителей во время захвата Харьковщины.

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Дата публикации
Просмотры
89
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