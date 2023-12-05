СБУ разоблачила три новые схемы для уклонистов: задержан руководитель районного военкомата

Он переправлял уклонистов за границу в качестве перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

Служба безопасности Украины разоблачила три новые схемы уклонистов. Среди задержанных – руководитель районного военкомата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, удалось задержать в разных регионах организаторов нелегальных трафиков. Они за деньги предлагали потенциальным призывникам уехать в Евросоюз на основании поддельных документов и таким образом избежать мобилизации.

Стоимость таких "услуг" оценивали от 5 до 12 тысяч американских долларов в зависимости от региона, срочности побега и "объема кошелька" у клиента.

Львовщина

Во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

"Используя собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему «Путь» как профессиональных водителей международных рейсов", — говорится в сообщении.

Одесса

"Схему" в Одессе организовал местный житель, продававший уклонистам выводы военно-врачебной комиссии о фейковой непригодности к службе по состоянию здоровья. Для изготовления фальшивок делец использовал сообщников в военкомате и среди должностных лиц ВЛК.

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

Днепр

В городе разоблачили трех участников преступной группы, которые продавали уклоняющимся поддельные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для изготовления фальшивок дельцы использовали собственные связи в одном из местных военкоматов областного центра.

СБУ разоблачила новые схемы ухилянцев

"По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали еще одного российского оккупанта, пытавшего мирных жителей во время захвата Харьковщины.

Читайте также: