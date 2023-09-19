СБУ разоблачила в Херсоне и Прикарпатье должностных лиц, зарабатывавших на ухилянтах

Чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ ликвидировала две схемы уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Спецслужба задержала заместителя Херсонского военкома и председателя ВЛК в Прикарпатье, которые зарабатывали на ухилянтах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Херсон:

В Херсоне заместитель начальника местного военкомата за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов. Стоимость коррупционной "услуги" составляла от 4,5 до 6 тыс. долларов в зависимости от срочности.

Как установили спецслужбы, за эти суммы должностное лицо снимало с военного учета из-за "непригодности" к военной службе по состоянию здоровья. Для этого делал соответствующие отметки по личным делам своих клиентов. Полученный подлог уклоняли использовали для незаконного выезда за пределы Украины.

"Для реализации схемы фигурант привлек посредника, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги. Сотрудники СБУ задокументировали 8 фактов преступной деятельности и задержали обоих злоумышленников "на горячем" во время получения ими еще одной взятки", — говорится в сообщении.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Ивано-Франковской области:

Также СБУ задержала главу одной из районных военно-врачебных комиссий. Он продавал ухилянтам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья. Для этого чиновник "вписывал" в выводы медосмотра своих клиентов якобы "тяжелые диагнозы". Средняя сумма за фальсификацию документов составила 2 тыс. долларов США с одного человека.

На основании собранных доказательств фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, во Львове блогер "засветил" здание СБУ и призвал РФ ударить по нему ракетами.

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