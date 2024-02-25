СБУ разоблачила в прошлом году 47 агентурных сетей врага: где действовала самая большая

В прошлом году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей врага, крупнейшая из которых действовала в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024".

"47 агентурных сетей — это настоящий "гадюшник" на теле Украины. Это негодяи, которые работали на врага", — подчеркнул он.

По словам Малюка, в Днепре удалось разоблачить действовавшую долгое время агентурную сеть "Серп", были задержаны 8 человек. Самая крупная агентурная сеть действовала в Николаеве, к ней принадлежало 13 человек.

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"Все работали на ГРУ (российскую военную разведку, — ТСН.ua ). Большое количество информации передавали врагу, в том числе организовывали ракетные обстрелы. Сегодня они дают разоблачительные показания", — добавил глава СБУ.

Кроме того, СБУ противодействовала попыткам технического проникновения врага в Сил обороны. Сотрудники спецслужбы обнаружили более тысячи таких проникновений, для которых враг использовал 7 типов ШПЗ – шифровочно-программных закладок.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ сообщила о подозрениях свыше 2 тысяч предателей и почти 5 тысяч коллаборантов, пособников РФ и наводчиков. В частности, идет работа по очищению от российского влияния церковной среды. На сегодняшний день суды уже вынесли 22 обвинительных приговора священнослужителям Московского патриархата.

Напомним, недавно в Донецкой области задержали женщину, которая передавала информацию о военных госпиталях и перемещениях Сил обороны сыну, который воюет против Украины в рядах так называемой "армии ДНР".

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