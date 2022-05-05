СБУ разоблачила в Запорожье "любителя" собственного рейтинга в Сети: снял ракетный обстрел города

В Запорожской области Служба безопасности разоблачила "любителя" поднять свой рейтинг в соцсетях.
Мужчина снял последствий ракетных обстрелов по Запорожью. Впоследствии видео появилось в Telegram-каналах. В частности, и в пророссийских.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Впрочем, местный житель не учел тот факт, что враг использует данные для корректировки огня и подтверждения уничтожения объектов инфраструктуры Украины.
"Я стал свидетелем обстрела одного из объектов Запорожья. Снял это на мобильный телефон с целью демотивировать своих друзей и знакомых не возвращаться в город. Потому что здесь до сих пор опасно, прилетают ракеты. Видео я послал близким людям. Потом оно оказалось в Telegram-каналах", – рассказал он.
Мужчина "кается". Он просит не публиковать в Сеть подобные видео и фото.
"Из-за действий таких собирателей лайков ежедневно гибнут украинские военные и мирные граждане", — подчеркнули в ОГА.
Как сообщалось, в Харькове СБУ задержала местного майора полиции, сотрудничавшего с российскими оккупантами. Коллаборант сдавал захватчикам позиции ВСУ и фотографировал помещения местных органов власти и правоохранительных органов.
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