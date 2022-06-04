СБУ разоблачила завербованного ФСБ хмельничанина: собирал данные о военных и членах их семей

СБУ разоблачила завербованного ФСБ хмельничанина: собирал данные о военных и членах их семей

Служба безопасности Украины разоблачила Хмельницкого, который сотрудничал с ФСБ России.

Российская спецслужба завербовала украинца в 2021 году. Тогда житель Хмельницкого находился на временно оккупированной территории. Там согласился на конфиденциальное сотрудничество с ФСБ.

Об этом сообщило управление СБУ в Хмельницкой области.

После полномасштабного вторжения России, 24 февраля, российский агент получил от кураторов задачу собирать и передавать информацию о военных объектах региона, местах дислокации личного состава украинской спецслужбы и подразделений ВСУ. Также россиян интересовали личные данные военных и членов их семей, адреса проживания и транспортных средств.

Впрочем, контрразведчики СБУ сработали на опережение. Хмельницкий попал в их поле зрения. Поэтому инициативно предоставил свидетельство обо всех обстоятельствах вербовки и поставлении задачи.

Пока ему сообщено о подозрении в коллаборационизме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение. К слову, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во вред государственной безопасности и добровольно сообщили об обстоятельствах вербовки.

Как сообщалось, контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ России, собиравшего информацию об объектах, которые могли стать целью для вражеских обстрелов в Черкасской области. Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене.

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